Путин принял участие в открытии мемориала Александру Невскому на Чудском озере
Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Торжественная церемония открытия мемориала "Александр Невский с дружиной" с участием президента России Владимира Путина проходит на берегу Чудского озера в Псковской области.
В своем выступлении российский лидер подчеркнул, что Александр Невский жил в сложнейший период отечественной истории, когда угроза утраты древнерусской государственности могла стать трагической реальностью - почти все княжества Древней Руси пережили разрушительные вражеские нашествия. И последним, по сути, рубежом Отечества на борьбу с врагами "могуче, неприступно и встал Александр Невский со своими ратниками", отметил Путин.
Он также заявил, что образы бойцов 6-й роты Псковской дивизии ВДВ, геройски павших в неравном бою с превосходящими силами террористов под Аргуном в 2000 году, увековечены в мемориале "Александр Невский с дружиной".
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил монумент. После этого Путин осмотрел мемориальный комплекс, а также пообщался с молодыми волонтерами.
В церемонии также принимают участие помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский, митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
Монумент
Основу комплекса составляет 50-тонная скульптурная композиция, состоящая из фигур Александра Невского и витязей, над которыми развеваются хоругвь и два стяга с ликами святых. Они олицетворяют небесные силы, которые помогали русскому воинству. Внизу - щиты и доспехи поверженного неприятеля. Общая высота памятника - более 20 метров.
На обратной стороне монумента, обращенной к предполагаемому месту битвы в 1242 году, находится мозаичное панно. Руководитель мозаичной мастерской - Илья Красовский.
В центре композиции панно, выполненной в стиле классической римской мозаики, представлен князь Александр Невский. По обе стороны изображены сцены баталии Ледового побоища: часть воинов на конях, часть спешившиеся - все в атакующем порыве сражения с рыцарями Ливонского ордена. Вражеская сторона тоже отмечена - немецкие воины предстают в эпизоде преимущественно побежденными.
Размер полотна в ширину - свыше 7 метров, высота - более 3 метров. Авторы эскиза - заслуженные художники РФ Дарья Шабалина и Михаил Леонтьев.
В прибрежной зоне создан парк в форме щита и меча, где меч - это аллея, ведущая к мемориалу.
Помимо самого мемориала в Самолве будет создан музейный павильон, где разместится диорама "Ледовое побоище" и артефакты, обнаруженные на дне Чудского озера в ходе научной поисковой экспедиции РВИО.