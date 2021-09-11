Путин принял участие в открытии мемориала Александру Невскому на Чудском озере

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Торжественная церемония открытия мемориала "Александр Невский с дружиной" с участием президента России Владимира Путина проходит на берегу Чудского озера в Псковской области.

В своем выступлении российский лидер подчеркнул, что Александр Невский жил в сложнейший период отечественной истории, когда угроза утраты древнерусской государственности могла стать трагической реальностью - почти все княжества Древней Руси пережили разрушительные вражеские нашествия. И последним, по сути, рубежом Отечества на борьбу с врагами "могуче, неприступно и встал Александр Невский со своими ратниками", отметил Путин.

Он также заявил, что образы бойцов 6-й роты Псковской дивизии ВДВ, геройски павших в неравном бою с превосходящими силами террористов под Аргуном в 2000 году, увековечены в мемориале "Александр Невский с дружиной".

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил монумент. После этого Путин осмотрел мемориальный комплекс, а также пообщался с молодыми волонтерами.

В церемонии также принимают участие помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский, митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), губернатор Псковской области Михаил Ведерников.