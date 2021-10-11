В псковской Самолве облегчат доступ к мемориалу Александру Невскому

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Деревню Самолва Гдовского района Псковской области, где в сентябре был открыт мемориальный комплекс "Александр Невский с дружиной", планируют исключить из состава приграничной зоны. Об этом сообщила и.о. председателя комитета по туризму Псковской области Марина Егорова в ответе на обращение на сайте губернатора.

Пользователь сайта губернатора попросила пояснить ситуацию с посещением нового мемориала "Александр Невский с дружиной" в Самолве.

"Как выяснилось, чтобы увидеть новый мемориальный комплекс в деревне Самолва Гдовского района, необходимо оформить пропуск. Срок изготовления пропуска – 15 дней!? При заполнении анкеты необходимо указывать дату посещения, но как можно это запланировать? А если плохая погода, или кто-то заболел, или просто другие дела. Тогда для кого этот памятник?" - задается вопросом женщина.

И.о. председателя комитета по туризму Псковской области Марина Егорова в ответ сообщила, что на данный момент прорабатывается вопрос об исключении деревни Самолва, включая территорию мемориального комплекса, из состава приграничной зоны, чтобы у всех желающих был свободный доступ к памятнику.

В настоящее время всем индивидуальным туристам необходимо получить пропуск перед посещением мемориала по причине его нахождения в пограничной зоне.

"При заполнении анкеты на получение пропуска вы указываете срок его действия. Для граждан, имеющих регистрацию по месту жительства в Псковской области, указывается срок до 3 лет, для иногородних – до 1 года. То есть, в любую дату этого периода вы можете посещать пограничную зону", - объяснила руководитель комитета.

Граждане, имеющие регистрацию по месту жительства в пределах муниципального района, на территории которого установлена пограничная зона, могут въезжать в пограничную зону по документам, удостоверяющим личность, продолжила она.

"В Псковской области это граждане, имеющие регистрацию по месту жительства в следующих приграничных районах: Гдовский, Печорский, Палкинский, Псковский (исключая город Псков), Пыталовский, Красногородский, Себежский, Невельский, Усвятский", - пояснила Егорова.

Как сообщалось, 13 сентября состоялась торжественная церемония открытия мемориала "Александр Невский с дружиной" с участием президента РФ Владимира Путина на берегу Чудского озера в Псковской области.

Строительство монумента в деревне Самолва Гдовского района на берегу Чудского озера было приурочено к 800-летию со дня рождения русского князя. Мемориальный комплекс возведен в рамках выполнения указа президента РФ от 23 июня 2014 года "О праздновании 800-летия со дня рождения князя Александра Невского" и по инициативе митрополита Тихона.

Возведением мемориала занималось Российское военно-историческое общество при поддержке министерства обороны РФ и администрации Псковской области.

Основу комплекса составляет 50-тонная скульптурная композиция, состоящая из фигур Александра Невского и витязей, над которыми развеваются хоругвь и два стяга с ликами святых. Они олицетворяют небесные силы, которые помогали русскому воинству. Внизу – щиты и доспехи поверженного неприятеля. Общая высота памятника – более 20 метров.

В прибрежной зоне создан парк в форме щита и меча, где меч – это аллея, ведущая к мемориалу.

Князь Александр Ярославич Невский (1221-1263) в разное время имел титулы князя Новгородского, Киевского, а впоследствии – великого князя Владимирского. Прозвище Невский он получил после победы над шведским войском в битве 15 июля 1240 года. Он одержал множество военных побед, а также прославился как политик и дипломат. В 1547 году Александр Невский был причислен к лику святых как благоверный князь. В 1723-1724 годах его мощи были перенесены из Владимирского Рождественского собора в Александро-Невскую лавру в Санкт-Петербурге.