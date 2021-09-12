Паромную переправу между Сахалином и материком закрыли из-за циклона

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Паромная переправа Холмск - Ванино, соединяющая Сахалин с материковой частью страны, приостановила работу из-за циклона, сообщает региональный главк МЧС России.

"С 10:30 12 сентября в связи с ухудшением метеоусловий в Татарском проливе закрыта паромная переправа Ванино-Холмск. Движение паромов возобновится с улучшением погодных условий", - говорится в сообщении.

По информации регионального правительства, движение паромов из порта Ванино может возобновиться во второй половине дня 13 сентября.