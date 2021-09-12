В Иркутской области маленький мальчик ушел из дома и пропал

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Полиция в Иркутске и Иркутском районе разыскивает 6-летнего мальчика, который в воскресенье самостоятельно ушел из дома и пропал, сообщила пресс-служба главного управления МВД по региону.

"По словам родителей мальчика, ребенок самостоятельно вышел из дома в микрорайоне Березовый поселка Маркова и до настоящего времени не вернулся", - рассказали в пресс-службе.

Родители мальчика сообщили о его пропаже в полицию в девять часов утра.

В пресс-службе областного главка МВД "Интерфаксу" уточнили, что пропажу ребенка они обнаружили утром, когда проснулись, видимо, он ушел из дома, пока родители спали. С собой он взял личные вещи. Семья благополучная.

По данным полиции, сотового телефона у ребенка с собой нет, есть рюкзак.