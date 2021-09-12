Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

В Иркутской области маленький мальчик ушел из дома и пропал

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Полиция в Иркутске и Иркутском районе разыскивает 6-летнего мальчика, который в воскресенье самостоятельно ушел из дома и пропал, сообщила пресс-служба главного управления МВД по региону.

"По словам родителей мальчика, ребенок самостоятельно вышел из дома в микрорайоне Березовый поселка Маркова и до настоящего времени не вернулся", - рассказали в пресс-службе.

Родители мальчика сообщили о его пропаже в полицию в девять часов утра.

В пресс-службе областного главка МВД "Интерфаксу" уточнили, что пропажу ребенка они обнаружили утром, когда проснулись, видимо, он ушел из дома, пока родители спали. С собой он взял личные вещи. Семья благополучная.

По данным полиции, сотового телефона у ребенка с собой нет, есть рюкзак.

Иркутская область

Новости

Володин призвал Киев думать о развитии отношений с Москвой, а не о войне

В ЦВО указали, что пропавший в Кировской области солдат мог заблудиться

Что произошло за день: суббота, 11 сентября

Вооруженный солдат сбежал из части в Кировской области

Вооруженный солдат сбежал из части в Кировской области

Трансконтинентальный рейс Анталья-Владивосток аварийно сел в Красноярске

Российский МиГ-31 сопроводил норвежский самолет над Баренцевым морем

Спасатели завершили работы на месте взрыва газа в доме в Липецкой области

Следователи назвали основные версии причин взрыва газа в доме под Ельцом

Следователи назвали основные версии причин взрыва газа в доме под Ельцом
Пандемия коронавируса

Минздрав пока не принял решение о совмещении прививок от гриппа и COVID

МЧС не исключило, что под завалами дома в Ельце могут быть еще люди

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');