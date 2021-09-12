Ушедшего из дома в Иркутской области шестилетнего мальчика нашли

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - В Иркутской области найден 6-летний ребенок, который в воскресенье самостоятельно ушел из дома в микрорайоне Березовый поселка Маркова и пропал, сообщила пресс-служба главного управления МВД по региону.

"Мальчик из Березового найден живым и здоровым", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, родители мальчика сообщили о его пропаже в полицию в девять часов утра. Пропажу сына они обнаружили утром, когда проснулись. Видимо, ребенок ушел из дома, пока родители спали. С собой он взял личные вещи. Семья благополучная.

Сотового телефона у ребенка с собой не было.