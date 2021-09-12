РФ и Белоруссия вернут войска в пункты постоянной дислокации после учений в октябре

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - К середине октября должно завершиться возвращение войск в пункты постоянной дислокации после стратегических российско-белорусский учений "Запад-2021". Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ в воскресенье.

Учения проходят с 10 по 16 сентября на девяти полигонах на территории России, в акватории Балтийского моря и на пяти полигонах Белоруссии.

По данным Минобороны РФ, всего в учениях "Запад-2021" на территории России и Белоруссии принимает участие до 200 тыс. человек, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Минобороны РФ сообщало, что около 2,5 тыс. российских военных направлены в рамках учений в Белоруссию.