Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

РФ и Белоруссия вернут войска в пункты постоянной дислокации после учений в октябре

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - К середине октября должно завершиться возвращение войск в пункты постоянной дислокации после стратегических российско-белорусский учений "Запад-2021". Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ в воскресенье.

Учения проходят с 10 по 16 сентября на девяти полигонах на территории России, в акватории Балтийского моря и на пяти полигонах Белоруссии.

По данным Минобороны РФ, всего в учениях "Запад-2021" на территории России и Белоруссии принимает участие до 200 тыс. человек, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Минобороны РФ сообщало, что около 2,5 тыс. российских военных направлены в рамках учений в Белоруссию.

Белоруссия Минобороны РФ Запад-2021

Новости

Путин понаблюдает за учениями "Запад-2021" на нижегородском полигоне Мулино

Пандемия коронавируса

Петербург снова вышел в лидеры по суточному COVID-приросту

Петербург снова вышел в лидеры по суточному COVID-приросту

Володин призвал Киев думать о развитии отношений с Москвой, а не о войне

В ЦВО указали, что пропавший в Кировской области солдат мог заблудиться

Что произошло за день: суббота, 11 сентября

Вооруженный солдат сбежал из части в Кировской области

Вооруженный солдат сбежал из части в Кировской области

Трансконтинентальный рейс Анталья-Владивосток аварийно сел в Красноярске

Российский МиГ-31 сопроводил норвежский самолет над Баренцевым морем

Спасатели завершили работы на месте взрыва газа в доме в Липецкой области

Следователи назвали основные версии причин взрыва газа в доме под Ельцом

Следователи назвали основные версии причин взрыва газа в доме под Ельцом
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');