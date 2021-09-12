Путин понаблюдает за учениями "Запад-2021" на нижегородском полигоне Мулино

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе посетит совместные учения Вооруженных сил России и Белоруссии "Запад-2021".

Как сообщил телеканал "Россия-1" (ВГТРК), российский лидер будет наблюдать за учениями на полигоне Мулино в Нижегородской области.

Также на следующей неделе Путин примет участие в саммитах ШОС и ОДКБ в Душанбе, говорится на сайте телеканала.

Там же у главы государства запланированы двусторонние встречи с коллегами по объединениям. "Одной из главных тем станут события в Афганистане", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны РФ, всего в учениях "Запад-2021" на территории России и Белоруссии принимает участие до 200 тыс. человек, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Минобороны РФ сообщало, что около 2,5 тыс. российских военных направлены в рамках учений в Белоруссию.

К середине октября должно завершиться возвращение войск в пункты постоянной дислокации.