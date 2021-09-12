Под Иркутском разбился самолет L-410

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Самолет L-410 разбился под Иркутском, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в администрации Казачинско-Ленского района Иркутской области.

"Самолет L-410 потерпел крушение, упав с низкой высоты, четыре человека выжили, один - в критическом состоянии, 11 - зажаты в салоне", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, пожара в самолете удалось избежать.

L-410 следовал по маршруту Иркутск - Казачинское, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. Как он отметил, на борту 16 человек, в том числе два члена экипажа.