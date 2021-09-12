Разбившийся под Иркутском самолет нашли в четырех километрах от ВПП
Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Потерпевший крушение под Иркутском самолет L-410 обнаружен в 4 километрах от взлетно-посадочной полосы (ВПП), сообщил "Интерфаксу" в воскресенье информированный источник.
"Очевидцы обнаружили самолет. Он находится в четырех километрах от взлетно-посадочной полосы. Достали четверых человек", - рассказал собеседник агентства.
Ранее представитель авиакомпании "СиЛА" сообщил "Интерфаксу", что L-410 упал около райцентра Казачинск в Иркутской области в ходе повторного захода на посадку. "Самолет летел из Иркутска в Казачинск. Заходил на посадку со второго раза, пропал с радаров", - сказал он.
По его данным, в районе Казачинска наблюдался туман.
В МЧС сообщали, что на борту L-410 находились 16 человек.