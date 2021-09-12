Бастрыкин поручил проверить данные о задержании россиянина в Праге

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил во взаимодействии с МИД России проверить информацию СМИ о задержании в аэропорту Праги гражданина РФ и изучить правовые основания задержания, сообщает пресс-служба СК.

Отмечается, что ордер на арест российского гражданина выдан Украиной, где его могут привлечь к уголовной ответственности.

По данным СМИ, возможно, его задержание связано с активным участием в 2014 году в событиях по воссоединению Крымского полуострова с Россией. Ордер на арест российского гражданина выдан Украиной, где его могут привлечь к уголовной ответственности.

В сообщении СК подчеркивается, что поручение дано в связи с недопустимостью злоупотребления международно-правовыми механизмами для привлечения к ответственности лиц по политическим мотивам.

По данным чешских СМИ, речь идет об Александре Франчетти. Он с 2000 года постоянно живёт в Праге и работает тренером по фитнесу. При этом регулярно бывал в Крыму.