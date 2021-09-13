Москва запросила у Праги информацию о задержании россиянина Франчетти

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Чехия не информировала российскую сторону о задержании в Праге россиянина Александра Франчетти, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Пока чешская сторона не информировала. Направлены соответствующие запросы по линии посольства РФ в Чехии и официальный запрос по линии СК", - сказал он на пресс-конференции в Москве.

"Мы хотим понять, что инкриминируется нашему гражданину", - подчеркнул Лавров.

Министр продолжил: "Может быть, это борьба с неонацистами в лице так называемых добровольческих батальонов, которые даже на Западе признаются незаконными, мы хотим понять, о чем идёт речь". "И надеюсь, что здесь чешские власти будут строго следовать принципам законности и не будут поддаваться на политические провокации", - сказал Лавров.

Накануне сообщалось, что в аэропорту Чехии задержан гражданин РФ, предположительно по розыскному ордеру Украины. Следственный комитет России намерен разобраться в правовых основаниях инцидента.

По данным чешских СМИ, речь идет об Александре Франчетти. Он с 2000 года постоянно живёт в Праге и работает тренером по фитнесу. При этом он регулярно бывал в Крыму.