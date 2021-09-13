Основной этап учений "Запад-2021" пройдет в понедельник под Нижним Новгородом

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Основной этап российско-белорусских учений (ССУ) "Запад-2021" пройдет в понедельник на полигоне "Мулино" в Нижегородской области, сообщили в Минобороны РФ.

"Воинские формирования Вооруженных Сил Российской Федерации во взаимодействии с контингентами вооруженных сил Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии и Монголии отработают совместные действия по отражению наступления противника", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

По данным министерства, в основу замысла учений положен опыт боевых действия в Сирии. В министерстве также отмечают, что в ходе учений будут впервые задействованы опытные образцы боевых машин пехоты БМП Б-19 с боевым модулем "Эпоха" и смешанные мобильные группы ПВО по борьбе с беспилотными летательными аппаратами".

Накануне в воскресенье в Минобороны РФ сообщили, что на полигоне "Ружанский" в Брестской области прошел основной авиационный эпизод учений. В нем приняли участие более 20 самолетов, в том числе российские дальние бомбардировщики Ту-22М3. Ранее сообщалось также, что в учениях впервые задействованы робототехнические комплексы "Платформа-М".

Учения "Запад-2021" проходят на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах вооруженных сил Республики Белоруссия. Всего в ССУ "Запад-2021" т участвует до 200 тысяч человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей. Около 2,5 тыс. российских военных направлены в рамках учений в Белоруссию. На учения "Запад-2021" прибыли иностранные контингенты - около 500 военнослужащих Армении, Индии, Казахстана, Киргизии, Монголии, Пакистана и Шри-Ланки, сообщал Западный военный округ.