Российские ТУ-22М3 поразили мишени на полигоне в Белоруссии

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Российские дальние бомбардировщики ТУ-22М3 нанесли бомбовые удары по целям на полигоне "Ружанский" в Белоруссии в рамках учений "Запад-2021", сообщили в Минобороны России.

"Всего в розыгрыше эпизода было задействовано свыше 20 воздушных судов. В район полигона было сброшено более 50 авиационных бомб, выпущено 130 неуправляемых авиационных ракет и 850 снарядов калибра 30 миллиметров. По данным объективного контроля, все мишени в ходе проведения учения были уничтожены", - сообщили в военном ведомстве.

Бомбометание по наземным целям провели в том числе и экипажи самолетов Ту-22М3 дальней авиации ВКС России.

По замыслу учений, разведка обнаружила группировку условного противника, в том числе аэродром с авиакомплексами. Задействованные в учениях белорусские истребители Су-30СМ взяли под контроль воздушное пространство, в то время как по позициям условного противника "с применением авиационных средств поражения отработали пилоты штурмовой, бомбардировочной, истребительной авиации, а также ударные вертолеты".

Данный эпизод стал главным в учениях, в котором участвовала авиация России и Белоруссии.

Стратегические учения Вооруженных сил России и Белоруссии проходят раз в два года. "Запад-2021" является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил двух стран в этом году. Практические действия войск (сил) пройдут с 10 по 16 сентября на девяти полигонах, расположенных на территории России, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах Вооруженных сил Белоруссии.