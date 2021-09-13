Мурашко призвал Европу к деполитизации взаимного признания сертификатов о вакцинации

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Принятие европейскими странами единых подходов к взаимному признанию сертификатов о вакцинации против COVID-19 позволит избежать политизации этого вопроса, заявил в понедельник глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Необходимо придерживаться единых подходов к вопросу взаимного признания сертификатов по вакцинации, это отдельный вопрос. Ключевым параметром для признания сертификатов должен служить зафиксированный факт вакцинации гражданина. Это поможет избежать потенциальной политизации этого чувствительного для граждан всего мира вопроса", - заявил Мурашко на 71 сессии Европейского регионального комитета ВОЗ.

Министр также призвал участников сессии активизировать сотрудничество "по ускорению признания новейших медицинских разработок, особенно вакцин".

"Считаем важным обеспечить транспарентность и инклюзивность уже существующих в регионе и вновь создаваемых механизмов сотрудничества в области предотвращения угроз инфекционных заболеваний. Это позволит укрепить взаимодействие наших стран, а также избежать потенциальной политизации этого направления и возможных упреков в адрес ВОЗ, как это было в случае с COVID-19", - отметил Мурашко.

Мурашко напомнил о возможности перенять российский опыт в области внедрения в медицину цифровых технологий, предусмотренной Глобальной стратегией ВОЗ. За последние годы в данной сфере в России были созданы единая информационная система мониторинга инфекционных болезней на основе федерального регистра пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией, регистр по льготному лекарственному обеспечению и система мониторинга движения лекарств.

Министр пригласил участников сессии Европейского регионального комитета ВОЗ принять участие в Конференции по использованию технологий цифрового здравоохранения и искусственного интеллекта для мониторинга, профилактики инфекционных заболеваний и борьбы с ними, которая должна пройти в конце текущего года при поддержке Минздрава РФ, московского офиса ВОЗ и Европейского регионального бюро ВОЗ.

Мурашко также отметил "высокую эффективность работы офиса ВОЗ в Российской Федерации".