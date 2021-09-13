Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Мурашко призвал Европу к деполитизации взаимного признания сертификатов о вакцинации

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Принятие европейскими странами единых подходов к взаимному признанию сертификатов о вакцинации против COVID-19 позволит избежать политизации этого вопроса, заявил в понедельник глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Необходимо придерживаться единых подходов к вопросу взаимного признания сертификатов по вакцинации, это отдельный вопрос. Ключевым параметром для признания сертификатов должен служить зафиксированный факт вакцинации гражданина. Это поможет избежать потенциальной политизации этого чувствительного для граждан всего мира вопроса", - заявил Мурашко на 71 сессии Европейского регионального комитета ВОЗ.

Министр также призвал участников сессии активизировать сотрудничество "по ускорению признания новейших медицинских разработок, особенно вакцин".

"Считаем важным обеспечить транспарентность и инклюзивность уже существующих в регионе и вновь создаваемых механизмов сотрудничества в области предотвращения угроз инфекционных заболеваний. Это позволит укрепить взаимодействие наших стран, а также избежать потенциальной политизации этого направления и возможных упреков в адрес ВОЗ, как это было в случае с COVID-19", - отметил Мурашко.

Мурашко напомнил о возможности перенять российский опыт в области внедрения в медицину цифровых технологий, предусмотренной Глобальной стратегией ВОЗ. За последние годы в данной сфере в России были созданы единая информационная система мониторинга инфекционных болезней на основе федерального регистра пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией, регистр по льготному лекарственному обеспечению и система мониторинга движения лекарств.

Министр пригласил участников сессии Европейского регионального комитета ВОЗ принять участие в Конференции по использованию технологий цифрового здравоохранения и искусственного интеллекта для мониторинга, профилактики инфекционных заболеваний и борьбы с ними, которая должна пройти в конце текущего года при поддержке Минздрава РФ, московского офиса ВОЗ и Европейского регионального бюро ВОЗ.

Мурашко также отметил "высокую эффективность работы офиса ВОЗ в Российской Федерации".

Минздрав РФ ЕС Михаил Мурашко коронавирус

Новости

Труд рязанских осужденных могут использовать при строительстве жилых домов

Труд рязанских осужденных могут использовать при строительстве жилых домов

Навальный подал иск к Генпрокуратуре и Роскомнадзору из-за блокировки сайтов

Россиян не было в перевернувшемся в Турции автобусе

Мишустин заявил, что кабмин поддержит отмену обязательного техосмотра

Путин учредил почетный знак "За успехи в труде"

В России за сутки выявили еще 18 178 случаев COVID-19

В России за сутки выявили еще 18 178 случаев COVID-19

Два бортовых самописца найдены на месте крушения L-410 под Иркутском

Два бортовых самописца найдены на месте крушения L-410 под Иркутском

СК назвал две главные версии крушения L-410 в Иркутской области

Днем траура объявлено 15 сентября в Иркутской области в связи с крушением L-410

Что случилось этой ночью: понедельник, 13 сентября

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');