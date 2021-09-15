Свыше 4,64 млн человек скончались в мире после заражения COVID-19

Число инфицированных коронавирусом превысило 225,8 млн человек

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро среды составило 225 823 229, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 4 649 567 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлено суммарно 41 365 255 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 663 936.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 33 316 755, а общее число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 443 497.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 21 019 830 заболевших, умерли 587 797 человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро среды 598,2. В США на 1 млн жителей скончались 2 047 человек, в Индии - 318, Бразилии - 2 742.