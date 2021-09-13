Военные впервые применили БПЛА "Иноходец" и "Форпост" на учениях "Запад-2021"

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Ударные беспилотники "Иноходец" и "Форпост" впервые были применены на практике и обеспечили переход мотострелковой дивизии и танковой бригады России и подразделений Армении и Белоруссии в наступление на стратегических учениях "Запад-2021" на полигоне Мулино в Нижегородской области.

Были задействованы и боевые машины поддержки танков "Терминатор". Кроме того, для обеспечения действий мобильных тактических групп и переходящих в наступление войск были применены отряды обеспечения мобильности, имеющие в своем составе танки с тралами, инженерную технику и тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек", сообщили в понедельник в Минобороны РФ.

Одновременно армейская авиация нанесла поражение противнику по переднему краю, а важные объекты противника в глубине обороны были уничтожены авиационными средствами поражения четырех звеньев многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34С.

Новые ударные беспилотники из состава комплекса "Ласточка" также были применены российскими военными в ходе основного эпизода учений "Запад-2021" на полигоне Мулино.

"Ударные беспилотные летательные аппараты из состава комплекса "Ласточка" нанесли огневое поражение открыто расположенной живой силе и уничтожили бронированную цель условного противника осколочными и кумулятивными боеприпасами", - сказали журналистам в понедельник в министерстве.