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Северный флот провел маневры недалеко от границ с Норвегией и Финляндией

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Северный флот России провел в Кольском Заполярье, недалеко от границ с Норвегией и Финляндией, маневры c участием более 3 тысяч военнослужащих и около 500 единиц военной техники.

"Практические действия под общим руководством командующего Северным флотом адмирала Александра Моисеева были разыграны на военных полигонах в Кандалакшском и Печенгском районах Мурманской области, а также на полуостровах Средний и Рыбачий", - сообщила пресс-служба Северного флота РФ во вторник.

Арктическая экспедиционная группировка провела наступательную операцию по разгрому условного противника в Кольском Заполярье, сказали в пресс-службе. На учениях отрабатывались задачи по защите арктической островной зоны и морского побережья РФ.

"В них было одновременно задействовано более 3 тысяч военнослужащих и около 500 единиц вооружения и военной техники, в том числе "арктические" танки Т-80БВМ, реактивные системы залпового огня, самоходная артиллерия, гусеничные бронетранспортеры и вездеходы. Поддержку с воздуха войскам оказали бомбардировщики Су-24 отдельного смешанного авиаполка объединения ВВС и ПВО Северного флота", - говорится в сообщении пресс-службы.

"Переход в наступление сухопутных и береговых войск флота стал завершающим этапом практической части учения с арктической экспедиционной группировкой, которое непрерывно продолжается на заполярных военных полигонах в течение нескольких суток", - сообщил флот.

Северный флот России 9 сентября заявил о начале крупных маневров в Арктике. В них задействовано около 50 кораблей, 120 самолетов и вертолетов, порядка 8 тыс. военнослужащих. Практические действия сил Северного флота пройдут в акваториях Баренцева, Карского, Чукотского и Восточно-Сибирского морей, моря Лаптевых, в районе Новосибирских островов, архипелага Земля Франса-Иосифа, сообщала пресс-служба Северного флота.

Во вторник пресс-служба Северного флота сообщила, что комплекс "Бастион" на острове Земля Александры (архипелаг Земля Франца-Иосифа) в ходе учений выполнил стрельбу крылатой ракетой по мишени в Баренцевом море.

Маневры Северного флота проходят параллельно с российско-белорусскими стратегическими учениями "Запад-2021", в которых задействовано около 200 тыс. военнослужащих.

Минобороны РФ Северный флот

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