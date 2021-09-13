МВД предложило включить жителей ЛНР и ДНР в программу переселения соотечественников

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - В министерстве внутренних дел России предлагают расширить действие Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению проживающих за рубежом соотечественников в РФ на жителей самопровозглашенных республик Донбасса.

Проектом указа, подготовленным МВД РФ, предлагается изменить госпрограмму для предоставления соотечественникам, живущим в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины, права подачи заявлений на участие в этой программе и получения свидетельства участника госпрограммы на территории РФ, говорится в сообщении пресс-центра российского ведомства в понедельник

Как сообщалось, в рамках действия программы переселения соотечественников из-за рубежа с 2007 года в Россию переехали порядка 960 тыс. человек.

По словам начальника Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентины Казаковой, в первые годы реализации программы (2007-2009 годы) в Россию прибывали около 9 тыс. человек в год. При этом в 2018 году в Россию прибыло 107,7 тыс. соотечественников, в 2019 году - 108,5 тыс. человек, а за 8 месяцев 2020 года - около 40,5 тыс. человек.

Между тем еще 24 апреля 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категории лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке". В эту категорию вошли жители отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

В июле 2021 года первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий сообщал, что российские паспорта по упрощенной схеме получили уже более 600 тысяч жителей ЛНР и ДНР.