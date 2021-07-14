Более 600 тысяч жителей ЛНР и ДНР получили российские паспорта

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Российские паспорта по упрощенной схеме получили 611 тысяч жителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.

"Граждане России - это не только те (жители ЛНР и ДНР), кто получил паспорт Российской Федерации, а их сегодня 611 тысяч, и каждый день эта цифра увеличивается. Я думаю, что до конца года большинство желающих получить паспорта гражданина Российской Федерации получат такую возможность", - заявил Водолацкий в ходе открытия Форума граждан России, который проходит в среду в Луганске.

В апреле 2021 года министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет сообщал, что российские паспорта по упрощенной схеме получили более 500 тысяч жителей самопровозглашенных республик.

Между тем в феврале этого года начальник ГУ МВД России по Ростовской области Олег Агарков сообщал, что гражданство РФ по упрощенной схеме получили более 600 тыс. жителей самопровозглашенных республик Донбасса. "На сегодняшний день - уже 639 тысяч человек", - сказал Агарков 18 февраля, отвечая на вопрос о том, сколько жителей ДНР и ЛНР получили российские паспорта.

Президент РФ Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категории лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке". В эту категорию вошли жители отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

В мае 2019 года правительство Украины приняло распоряжение "О непризнании Украиной паспортных документов, выданных уполномоченными органами иностранного государства", в котором определен перечень управлений МВД России по выдаче паспортов РФ, действие которых Киев не признает.

Президент Украины Владимир Зеленский считает выдачу российских паспортов жителям неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей первым шагом к аннексии этих территорий. Между тем в МИД РФ называют выдачу жителям Донбасса российских паспортов вынужденной гуманитарной мерой.