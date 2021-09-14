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Суд в Приамурье ужесточил наказание одному из убивших тигра Павлика браконьеров

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Судебная коллегия Амурского областного суда по итогам рассмотрения апелляции усилила приговор одному из браконьеров, убивших в Амурской области краснокнижного тигра, который был выпущен в тайгу после специального курса подготовки к жизни в диких условиях, сообщает пресс-служба суда.

"Адвокаты осужденных подали апелляционные жалобы, оспаривая обоснованность осуждения (...) и требуя назначения наказания, не связанного с реальным лишением свободы", - говорится в сообщении.

Судебная коллегия не согласилась с доводами стороны защиты, кроме того, приняла решение усилить наказание одному из осужденных, увеличив срок лишения свободы на один месяц. Кроме того, вынесено решение о конфискации оружия.

Как сообщалось, останки тигра Павлика были обнаружены 23 сентября прошлого года в районе села Новостепановка. Специалисты установили, что он был убит примерно за две недели до обнаружения.

Оперативникам удалось установить, что двое мужчин 24 и 25 лет охотились 8 сентября без лицензии ночью на косулю с использованием прожектора. Заметив тигра, она выстрелили в него. Вернувшись утром к месту охоты и обнаружив, что на тигре ошейник с GPRS-датчиком и он ранен, добили редкое животное. Государству нанесен ущерб в 2,3 млн рублей.

Свободненский городской суд признал браконьеров виновными в намеренном убийстве редкого амурского тигра. Судом первой инстанции они были осуждены по ч.2 ст.258 (незаконная охота) и ч.3 ст.258.1 УК РФ (незаконная добыча особо ценных диких животных) на пять лет и два месяца колонии общего режима.

Кроме того, с осужденных в пользу управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области взыскано более 2 млн рублей.

Тигрята Павлик и Елена были изъяты из дикой природы в феврале 2018 года вместе с матерью, когда им было 6-7 месяцев. Тигрица охотилась на сельских собак. Подросшие тигрята в мае 2019 года были выпущены на свободу в Амурской области в районе речки Мутная (левый приток Амура) недалеко от границы с Еврейской автономной областью.

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