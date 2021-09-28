Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Специалисты не сочли опасным тигра, от которого люди в тайге спрятались на дереве

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Тигр, напугавший сборщиков дикоросов в Приморье, не конфликтный и не собирался нападать на людей, сообщил во вторник центр "Амурский тигр".

В РоссииВ Приморье увеличилась популяция краснокнижных амурских тигровЧитать подробнее

Ранее в соцсетях появилось видео, автор которого сообщал, что люди, заметив рычащего тигра, залезли на дерево, где провели более получаса, пока хищник не ушел. Ролик снят с дерева. Инцидент произошел в Лазовском районе Приморья. На месте работали сотрудники охотнадзора.

"Охотясь, тигр скрадывает, а не преследует добычу. Последние сто метров перед броском он преодолевает за 4,5 секунды. Если бы у него была цель напасть, то последствия были бы другими. Тигр предупредил людей своим рыком и тем самым дал им возможность уйти с его пути", - говорится в сообщении центра "Амурский тигр".

Вероятно, это тигрица, неподалеку от которой были детеныши, или рядом находился добытый хищником зверь.

Амурский тигр - самый крупный подвид тигра на планете. Он занесен в Красные книги России и мира. В дикой природе этот хищник обитает в основном на территории Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей и в небольшом количестве в Китае и Северной Корее.

По данным учета 2014-2015 года, численность популяции в России оценивалась до 540 особей.

Приморский край

Новости по теме

Новости

Путин поручил уменьшить количество контрольных работ в школах

Путин поручил уменьшить количество контрольных работ в школах

Что произошло за день: понедельник, 27 сентября

"Голос" приостановит членство в ENEMO после признания ее нежелательной в РФ

НПО "Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами" признана нежелательной в РФ

Мэр Волгограда сложил полномочия в связи с избранием в Госдуму

Организатор восхождения на Эльбрус, где погибли люди, написал явку с повинной

Организатор восхождения на Эльбрус, где погибли люди, написал явку с повинной

Росгидромет пообещал зиму 2021-22 гг. на большей части РФ в пределах нормы

Росгидромет пообещал зиму 2021-22 гг. на большей части РФ в пределах нормы

Суд Петербурга оставил без изменений приговор историку Соколову

Лидеры списка "Единой России" возглавят комиссии партии

Лидеры списка "Единой России" возглавят комиссии партии
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');