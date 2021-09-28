Специалисты не сочли опасным тигра, от которого люди в тайге спрятались на дереве

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Тигр, напугавший сборщиков дикоросов в Приморье, не конфликтный и не собирался нападать на людей, сообщил во вторник центр "Амурский тигр".

Ранее в соцсетях появилось видео, автор которого сообщал, что люди, заметив рычащего тигра, залезли на дерево, где провели более получаса, пока хищник не ушел. Ролик снят с дерева. Инцидент произошел в Лазовском районе Приморья. На месте работали сотрудники охотнадзора.

"Охотясь, тигр скрадывает, а не преследует добычу. Последние сто метров перед броском он преодолевает за 4,5 секунды. Если бы у него была цель напасть, то последствия были бы другими. Тигр предупредил людей своим рыком и тем самым дал им возможность уйти с его пути", - говорится в сообщении центра "Амурский тигр".

Вероятно, это тигрица, неподалеку от которой были детеныши, или рядом находился добытый хищником зверь.

Амурский тигр - самый крупный подвид тигра на планете. Он занесен в Красные книги России и мира. В дикой природе этот хищник обитает в основном на территории Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей и в небольшом количестве в Китае и Северной Корее.

По данным учета 2014-2015 года, численность популяции в России оценивалась до 540 особей.