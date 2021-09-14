Белые медведи на Чукотке этим летом реже выходили к населенным пунктам

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Белые медведи на Чукотке этим летом из-за необычной ледовой обстановки охотились в море и реже выходили к населенным пунктам, сообщает Всемирный фонд дикой природы (WWF).

"В этом году впервые более чем за десять лет побережья Восточно-Сибирского и Чукотского морей летом не очистились ото льда. Белые медведи смогли оставаться в море, а "Медвежьи патрули" WWF получили небольшую передышку в работе", - говорится в сообщении.

Обширные ледяные поля наблюдали жители Рыркайпия, Биллингса, Ванкарема и других прибрежных сел Чукотки. Ледовая обстановка позволила белым медведям охотиться на льдах в течение всего лета, они стали меньше бродить по берегу в поисках пропитания и тревожить жителей поселков.

"О причинах необычной ледовой обстановки говорить сложно, но еще сложнее давать прогнозы на будущие годы. Вероятнее всего, в долгосрочной перспективе площадь льдов все равно будет сокращаться. Это значит, что работа "Медвежьих патрулей" по-прежнему актуальна и очень важна - как для жителей прибрежных поселков, так и для животных Арктики", - цитирует пресс-служба главного координатора проектов по сохранению биоразнообразия Арктики WWF России поясняет Варвару Семенову.

В первых числах сентября в селах Рыркайпий и Биллингс были замечены белые медведи. "Медвежье патрули" возобновляют объезды в поселках.

Экологи отмечают, что уже в начале 2000-х годов из-за изменений климата и более позднего появления ледяного покрова у арктического побережья белые медведи стали больше времени проводить на побережье. Это приводит к более частым столкновениям человека с хищником, а также повышает вероятность убийства медведя браконьерами. Для минимизации конфликтов работают "Медвежьи патрули".

Белый медведь занесен в Международную красную книгу и Красную книгу РФ. В акватории Чукотского моря популяция оценивается примерно в три тысячи особей. Чукотская популяция белого медведя считается самой большой в мире.