Медведи стали чаще выходить к людям в пригородной зоне Иркутска

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Случаи выхода медведей к людям участились в пригородной зоне Иркутска, сообщила в среду пресс-служба главного управления МВД по региону.

"Накануне жители Иркутского района видели следы медведя у села Мамоны. Сегодня ночью медведь гулял на Байкальском тракте", - говорится в сообщении.

Поскольку Байкальский тракт и Мамоны находятся на значительном расстоянии друг от друга по разные стороны Иркутска, на противоположных берегах реки Ангары, можно сделать вывод, что жители видели двух разных хищников.

"Полицейские призывают граждан проявить бдительность и благоразумие, и, по возможности, ограничить прогулки в лесном массиве по Байкальскому тракту и других пограничных с лесом территориях", - отмечается в сообщении.

Отмечается также, что полицейские усиливают меры безопасности и готовы оперативно выехать на вызов при первой необходимости - в случае появления медведя вблизи жилых домов или дачных участков.