Машина "скорой помощи" опрокинулась после массового ДТП в Ингушетии

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Четыре человека пострадали в результате ДТП с участием четырех машин в Назрани, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МВД Ингушетии во вторник.

"По предварительным данным, столкнулись четыре автомобиля. В результате ДТП пострадали четыре человека, они отделались ушибами и ссадинами", - сказал представитель ведомства.

Между тем, информированный источник сообщил агентству, что в ДТП участвовала машина скорой помощи. Авария произошла около 12:00 на пересечении улиц Базоркина и Картоева. По его словам, столкнулись автомобили "Мерседес", "Лада-Приора" и машина "скорой", которая опрокинулась от сильного удара.

Причину ДТП устанавливают дорожные полицейские.