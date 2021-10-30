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В ДТП с "Камазом" в Ингушетии погибли женщина с младенцем и пострадали восемь детей

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Столкновение легкового автомобиля и грузовика унесло жизни женщины и новорожденного ребенка в Ингушетии, еще 8 детей пострадали, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ингушетии.

"Поздно ночью 29 октября на ФАД "Кавказ" в районе Назрановской крепости водитель автомобиля "ВАЗ-2115", предположительно совершая маневр обгона, столкнулся с автомобилем "Камаз", двигавшимся во встречном направлении. В результате ДТП погибла пассажирка "ВАЗа", при доставлении в больницу скончался новорожденный ребенок", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, еще 8 несовершеннолетних пассажиров легкового автомобиля доставлены в больницу.

Как сообщили "Интерфаксу" в аварийно-спасательной службе региона, сообщение о столкновении ВАЗа и "Камаза" на ремонтном участке федеральной автодороге "Кавказ" Р-217 на 570 километре в ведомство поступило 30 октября в 00:30.

"По имеющимся предварительным данным, в момент аварии в машинах находились восемь человек: трое взрослых и пятеро детей. Есть погибшие и пострадавшие. Для ликвидации последствий ДТП привлекался поисково-спасательного отряда "Эрзи" и спецтехника", - сказал собеседник агентства.

Обстоятельства и причины аварии устанавливают дорожные полицейские.

Ингушетия

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