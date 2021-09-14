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Шторм повалил в Петербурге более 60 деревьев

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Сильный ветер повалил в Петербурге 61 дерево, сообщили в пресс-службе администрации губернатора.

Больше всего деревьев, начиная с понедельника, пострадало на севере города - в Приморском районе Петербурга. "В разных частях Удельного парка сильные порывы ветра сломали шесть берез и одну рябину. Кроме того, на Приморском шоссе и в безымянном саду между Коломяжским проспектом и линией Сестрорецкой железной дороги погибли по одной иве", - говорится в сообщении.

В центре Петербурга в Александровском саду упал ясень. Московский парк Победы лишился трех деревьев - рябины, липы и березы.

В Петродворцовом районе под напором ветра рухнули семь деревьев, в том числе яблоня и клен в саду дачи Крона.

Бригады садовников продолжают устранять последствия непогоды: где-то поваленные деревья уже вывезены, где-то идет распил стволов, сообщили в городской администрации.

Во вторник утром комитет по благоустройству сообщал о пяти поваленных деревьях в разных районах.

В соцсетях жители сообщают об упавших дорожных знаках и как минимум о трех наклонившихся от ветра светофорах - у Исаакиевского собора, на перекрёстке Маршала Жукова и Маршала Казакова, на Ленинском проспекте.

Во вторник утром высота воды на гидропосту "Горный институт" достигла 135 см. Наводнение регистрируется при значениях, превышающих 160 см. Дамбу закрывать не стали. В соцсетях дирекции Комплекса защитных сооружений сообщили, что повышения уровня до критических значений не прогнозируется. К полудню вода стала уходить.

Циклон в городе

Накануне на город обрушился циклон "Кийан" с ливнем и сильным ветром. На вторник городское управление МЧС выпустило штормовое предупреждение, в котором говорится, что скорость ветра может достигать 20 метров в секунду.

С понедельника в Петербурге закрыты парки и скверы. В музее-заповеднике "Петергоф" во вторник прекратили прием посетителей парки и некоторые музеи.

В городской администрации уточнили, что, по прогнозу синоптиков, в ближайшие сутки сохранится сильный ветер. В среду его порывы могут достигать 15 метров в секунду. Комитет по благоустройству просит жителей и гостей города быть предельно внимательными и осторожными, не парковать автомобили и не стоять под деревьями, воздержаться от посещения парков и скверов.

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