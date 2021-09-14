Обладатели "Пушкинской карты" купили билеты на сумму более 117 млн руб.

Варианты дизайна "Пушкинской карты" Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Более 150 тысяч билетов на сумму более 117 млн рублей приобрели участники программы "Пушкинская карта", сообщила глава министерства Ольга Любимова.

"Программа начала работать 1 сентября, но уже можно подводить первые итоги. К нашей радости, только за первые две недели с момента запуска проекта обладателями карт стали около 1,8 млн человек. Молодые люди уже приобрели 150 тысяч билетов на сумму более 117 млн рублей. Это невероятная поддержка всей нашей отрасли", - сказала Любимова на совещании президента с членами правительства РФ.

К программе, по словам министра, присоединились почти 1,5 тысячи федеральных, региональных и муниципальных учреждений культуры. В афише мероприятий представлено более 10 тысяч событий, доступных для молодежи, большой популярностью пользуются билеты в театр, отметила министр.

"Пушкинская карта" - программа популяризации культурных мероприятий, которая была создана по инициативе президента РФ Владимира Путина. С помощью карты молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет смогут приобретать билеты в театры, музеи и концертные залы за государственный счет.

Каждому участнику программы будет подарена "Пушкинская карта" номиналом 5 тысяч рублей на календарный год, в 2021 году в рамках пилотного проекта эта сумма составит 3 тысячи рублей. Эти деньги можно будет потратить на билеты в федеральные, региональные и частные учреждения культуры, всего в программе примут участие 800 учреждений культуры, а посетить их смогут, как ожидается, около 13 млн человек.