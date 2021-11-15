Прокуроры добились блокировки сайтов с предложением обналичить "Пушкинскую карту"

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Бугурусланская межрайонная прокуратура добилась через суд блокировки трех сайтов с информацией о способах снять наличные с "Пушкинской карты", сообщила прокуратура Оренбургской области.

На сайтах также описаны способы, как по "Пушкинской карте" можно оплатить мероприятия, не предусмотренные программой.

В надзорном ведомстве напомнили, что обналичивать деньги с карты нельзя, как и ее пополнить. Картой студенты могут только оплатить билеты на культурно-просветительские мероприятия или вернуть за них деньги, остальные операции по ней невозможны.

В пресс-службе областной прокуратуры "Интерфаксу" уточнили, что это первый подобный иск в регионе.

"Пушкинская карта" - программа повышения доступности музеев, театров и других культурных учреждений и мероприятий для молодежи в возрасте от 14 до 22 лет. В 2021 году они получат по 3000 рублей на эту карту от государства, в дальнейшем будут получать по 5000 рублей в год. В сентябре Минкультуры предупреждало, что продать или купить карту нельзя, они именные.