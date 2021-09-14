"АвтоВАЗ" выплатит сотрудникам премию по 5 тыс. рублей в период простоя

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Президент АО "АвтоВАЗ" Николя Мор утвердил выплату премии в размере 5 тыс. рублей всем сотрудникам компании, пропорционально времени, отработанному с начала текущего года. Об этом сообщается на канале администрации автопроизводителя в одной из соцсетей.

Уточняется, что премия направлена на поддержку коллектива в сложный период недопоставки электронных компонентов и будет выплачена 21 сентября.

"АвтоВАЗ" с весны не единожды вводил вынужденные простои из-за перебоев с поставками комплектующих. Нагнать приостановки автопроизводитель пытался шестидневными рабочими неделями, которые также приходилось отменять из-за дефицита автокомпонентов.

После корпоративного отпуска, продлившегося с 26 июля по 15 августа, "АвтоВАЗ" вновь был вынужден останавливать производство в Тольятти из-за дефицита электронных компонентов, поставляемых самарским представительством компании Bosch.

В начале сентября текущего года сообщалось, что в режиме простоя с выплатой двух третей заработной платы, в зависимости от работы сборочных линий, оказались порядка 15 тыс. сотрудников "АвтоВАЗа".

Согласно отчету "АвтоВАЗа" за 2020 год, численность персонала компании на конец прошлого года составила 34 198 человек. Таким образом, в зависимости от режима работы сборочных линий, в простое находится 44% сотрудников.

"АвтоВАЗ" выпускает автомобили Lada и Renault. Производственные площади компании находятся в Тольятти и Ижевске. Владельцем 100% российского автопроизводителя является голландская компания Alliance Rostec Auto B.V. – СП "Ростеха" (32%) и Renault Group (68%).