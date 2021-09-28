Выпуск Lada Granta прервется на день из-за нехватки комплектующих

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - АО "АвтоВАЗ" из-за нехватки комплектующих изделий приостановит работу производственной линии №5 (СКП Kalina, выпускает Lada Granta) с вечерней смены 30 сентября по 1 октября включительно, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с планами автозавода.

Он сослался на приказ от 28 сентября.

Работникам этой линии оформят простой с компенсаций двух третей зарплаты.

По словам источника, производственные линии №1 (B0, модели Lada Largus и Lada X-ray, Renault Sandero и Logan) и №3 (СКП, выпуск Lada Niva Legend) с начала недели работают в штатном режиме: производство автомобилей на платформе B0 ведется в две смены, СКП - в одну.

"АвтоВАЗ" с весны время от времени вводит простои из-за перебоев с поставками комплектующих. Нагнать приостановки автопроизводитель пытался шестидневными рабочими неделями, которые также приходилось отменять из-за дефицита автокомпонентов.

После корпоративного отпуска, продлившегося с 26 июля по 15 августа, "АвтоВАЗ" вновь был вынужден останавливать производство в Тольятти из-за дефицита электронных компонентов, поставляемых самарским представительством компании Bosch (OOO "Роберт Бош Самара").

Предприятие ждет улучшения ситуации с поставками автокомпонентов (ABS/ESP) от Bosch в середине октября. Когда ситуация нормализуется, завод планирует восполнить производственные потери за счет работы по субботам и организации 9-часовых рабочих смен.

Суббота 25 сентября стала рабочей для производственной линии № (B0, модели Lada Largus и Lada X-ray, Renault Sandero и Logan).

"АвтоВАЗ" выпускает автомобили Lada и Renault. Производственные площади компании находятся в Тольятти и Ижевске. Владельцем 100% российского автопроизводителя является голландская компания Alliance Rostec Auto B.V. - СП "Ростеха" (32%) и Renault Group (68%).