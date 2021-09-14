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В Петербурге сменили главу избиркома после массовых "рокировок"

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургская избирательная комиссия назначила нового главу территориального избиркома (ТИК) №47 после обвинения в массовых "рокировках" накануне выборов со стороны ЦИК, решение было принято во вторник на заседании Горизбиркома, которое транслировали в социальных сетях.

"Решение принято: назначить председателем территориальной избирательной комиссии №47 Матросову Анастасию Валериевну с 15 сентября 2021 года", - сказала заместитель главы Горизбиркома Алла Егорова.

Как сообщалось, ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова возмутилась рокировкой, при которой территориальный избирком №48 (Московский район) одномоментно снял с постов 17 председателей нижестоящих участковых избиркомов, пожаловавшихся на возросший объем работы, но затем те же люди оказались назначены главами других участковых избиркомов в Красносельском районе по решению ТИК №47. Зампред ЦИК Николай Булаев назвал такие синхронные действия заранее спланированными и призвал снять председателей обоих ТИК с постов.

Кандидатуру Анастасии Матросовой в качестве члена ТИК №47 предложила региональная правозащитная общественная организация "Милосердие".

Ряд членов Горизбиркома во вторник указали, что Матросова не имеет отношения к Красносельскому району, избирком в котором ей предстоит возглавить. Сама она на заседании не присутствовала.

"Мне хотелось бы спросить, она знает, на территории какого муниципалитета работает ТИК №47? Вчера не знала, например. Сколько раз мы, уважаемые коллеги, жалели, что назначили не совсем подходящих людей в ТИКи и сейчас продолжаем наступать... Грабли должны быть эмблемой Санкт-Петербургской избирательной комиссии", - сказал член Горизбиркома Дмитрий Краснянский. Он предложил другую кандидатуру в председатели, но большинством голосов поправку отклонили.

Горизбиком также не нашел оснований для смены председателя ТИК №48, оставив на месте Анатолия Доильницына, которого упоминала в своей речи Элла Памфилова. Горизбирком будет готов вернуться к этому вопросу, если следователи выявят факты подлога заявлений членов участковых комиссий, которые массово сложили полномочия.

Петербург ЦИК

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