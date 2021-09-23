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Хроника последних дней СССР

ЦИК снова признал неудовлетворительной работу горизбиркома Петербурга

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Центризбирком России своим постановлением признал неудовлетворительным уровень контроля Санкт-Петербургской избирательной комиссии за соблюдением прав граждан на выборах депутатов Законодательного собрания. Постановление зачитала председатель ЦИК Элла Памфилова.

Она напомнила, что в дни голосования в ЦИК и в горизбирком поступило много жалоб на возможные нарушения. Недостаточность контроля за происходящим со стороны горизбиркомом привела к эксцессам, добавила глава ЦИК.

"Особенно вся эта картина проявилась очень явственно и некрасиво, мягко говоря, в истории с Борисом Лазаревичем Вишневским. То, что сделали с ним в этой кампании - это антигуманно, грязно, выходит за рамки принципов и морали. Начиная с "двойников", - отметила она.

Ранее ЦИК обязал освободить от должности глав двух территориальных избирательных комиссий Петербурга из-за нарушений на прошедших выборах и потребовал от двух окружных избирательных комиссий обратиться в суд для отмены итогов голосования на избирательных участках.

Также Памфилова пообещала сообщить в СКР и Генпрокуратуру о конфликте интересов у вице-губернатора Александра Бельского в связи с выборами.

Ранее ЦИК еще три раза признавал работу горизбиркома Петербурга неудовлетворительной. В последний раз это было в сентябре 2020 года в связи с дополнительными выборами депутатов Заксобрания. В ноябре 2020 года в горизбиркоме сменилось руководство.

У члена партии "Яблоко" Бориса Вишневского, который выдвигался в Заксобрание и Госдуму на выборах появились двойники - два человека, который специально сменили имя и фамилию на "Борис Вишневский", а также отрастили бороды. Горизбирком отклонил жалобу настоящего Вишневского на происходящее. Памфилова ранее взывала к совести конкурентов Вишневского и призывала их сняться с выборов.

Петербург Александр Бельский Центризбирком Элла Памфилова СКР Генпрокуратура Горизбирком Борис Вишневский

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