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Суд Петербурга отказался снимать депутата Четырбока с выборов в Закс

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургский городской суд во вторник отказал в удовлетворении иска бывшей судьи Уставного суда Петербурга, кандидата в городской парламент от "Новых людей" Ольги Герасиной к ее сопернику по округу, депутату Закса от "Единой России" Денису Четырбоку, сообщается в материалах на сайте суда.

Герасина оспаривала регистрацию Четырбока на выборах в парламент по одномандатному округу №17. Судья Елена Витушкина рассмотрела дело единолично и решила иск отклонить. Четырбок сообщил "Интерфаксу", что на заседание не ходил, отправив своих представителей.

Заинтересованными лицами по делу значились горизбирком и территориальный избирком (ТИК) №7.

Как сообщалось, изначально ТИК отказал Герасиной в регистрации по округу из-за брака в подписях. Она пожаловалась в горизбирком, и тот зарегистрировал ее, не перепроверяя подписные листы. Представитель комиссии тогда пояснил, что горизбирком предпринял попытку изъять оригиналы подписей из ТИК для проверки, но тот оказал "противодействие".

До этого, 3 августа, СМИ распространили заявление спикера Закса, секретаря регионального отделения "Единой России" Вячеслава Макарова, выражающего сомнения в легитимности подписей Герасиной, так как ему "абсолютно очевидно, что они делаются не просто с применением административного ресурса". С парламентской трибуны он утверждал, что принимаемые решения направлены против Четырбока.

Закс также просил ЦИК проверить, законно ли горизбирком зарегистрировал на выборах в городской парламент партийный список "Новых людей".

Петербург Денис Четырбок Ольга Герасина

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