Бывшая судья попросила суд снять с выборов петербургского депатута Четырбока

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Бывшая судья Уставного суда Петербурга Ольга Герасина, которая выдвинулась в городское заксобрание от партии "Новые люди", оспорила в городском суде регистрацию на выборах единоросса и депутата Закса Дениса Четырбока, говорится в карточке дела.

Там Герасина названа истцом, Четырбок - административным ответчиком, горизбирком и территориальный избирком (ТИК) №7 - заинтересованным лицами по делу. Иск был зарегистрирован 10 сентября, принят к производству 13 сентября и будет рассмотрен 14 сентября.

Как сказал "Интерфаксу" глава юридического управления горизбиркома Олег Зацепа, по закону отменить регистрацию кандидата через суд можно не позднее чем за пять дней до первого дня голосования 17 сентября, до которого осталось четыре дня.

"Когда этот срок истекает, суды, даже установив основания, указывают на то, что отмена невозможна, даже если они сами (срок) пропустили", - добавил он.

Герасина и Четырбок выдвинулись в городское Заксобрание по одномандатному округу №17. ТИК №7 отказал Герасиной в регистрации из-за брака в подписях. Она пожаловалась в горизбирком, и городская комиссия ее зарегистрировала, не перепроверяя подписные листы. Зацепа тогда объяснил, что горизбирком пытался изъять оригиналы подписей из ТИК для проверки, но ТИК оказал "противодействие".

3 августа спикер Закса единоросс Вячеслав Макаров публично усомнился в легитимности подписей Герасиной, добавив, что ему "абсолютно очевидно, что они делаются не просто с применением административного ресурса". 27 августа Макаров заявил, что Герасину "зарегистрировали по беспределу", и призвал отдельных членов горизбиркома подать в отставку.

Депутаты регионального собрания 18 августа проголосовали за отстранение секретаря Горизбиркома Марины Ждановой за то, что она поддержала перепроверку подписей Ольги Герасиной. Они также попросили Центризбирком проверить законность регистрации на выборах в городской парламент партийного списка "Новых людей". 19 августа Горизбирком сначала подтвердил полномочия Ждановой, а затем зарегистрировал Герасину. Жданова добилась отмены решения заксобрания через суд.