Площадку строящегося под Новосибирском синхротрона СКИФ увеличат вдвое

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Площадь наукограда Кольцово (Новосибирская область) увеличится на 40 га в текущем году за счет увеличения площадки под строящийся центр коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов" (СКИФ), сообщил "Интерфаксу" глава наукограда Николай Красников.

"В этом году около 40 га мы получаем дополнительно к проекту СКИФ. Мы уже провели передачу земли решением сессии Совета депутатов Кольцово, Барышевского сельсовета, Новосибирского района. Законодательное собрание Новосибирской области должно эти решения утвердить", - сказал он.

Красников отметил, что переданных ранее наукограду Кольцово 35 гектаров, на которых строится СКИФ, хватает на сам объект и вспомогательные помещения, но для дальнейшего развития этого мало.

"Начиная с того, что некоторые части СКИФа, например, станция "Вектора", требует некоторой санитарной зоны. Мировой опыт показывает, что все такие проекты предполагают развитие некоторой деловой активности. Напротив СКИФа должен быть современным образом устроенный деловой центр, к которому и приведет дорога, соединяющая микрорайоны Кольцово с ним", - сказал он.

Кроме того, отметил Красников, в дальнейшем территория Кольцово может расшириться за счет создания на землях, примыкающих к наукограду и в настоящее время принадлежащих Барышевскому сельсовету, зоны внедрения для проектов Сибирского отделения РАН, Академпарка, Биотехнопарка.

"Можно рассмотреть варианты строительства там и служебного жилья", - добавил он.

Строительство синхротрона СКИФ началось в окрестностях наукограда "Кольцово" в Новосибирской области, недалеко от ГНЦ "Вектор", 25 августа.

В состав ЦКП "СКИФ" войдут 30 экспериментальных станций, 14 из которых будут использовать излучение вставных устройств (размещаемых в прямолинейных участках основного кольца длиной 4-6 метров), а 16 - будут размещаться на пучках из поворотных магнитов.

Предполагается, что синхротрон и одна станция будут запущены до 30 декабря 2023 года, еще через год должны быть запущены шесть станций первой очереди в базовом функционале. Определен круг задач, которые будут решаться на первых шести рабочих станциях, построенных на СКИФ в рамках первой очереди. Это расшифровка структуры биополимеров, механизмы функционирования живых организмов, передача наследственной информации, механизм действия лекарственных препаратов, создание новых материалов, исследование быстротекущих процессов и т.д.

СКИФ будет расположен недалеко от ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор" в наукограде Кольцово под Новосибирском. Согласно постановлению правительства РФ, на строительство ЦКП СКИФ выделяется 37,1 млрд рублей. Деньги будут поступать в течение пяти лет. СКИФ станет первым в мире источником синхротронного излучения поколения 4+ с энергией 3 ГэВ.

Полный текст интервью доступен по ссылке: https://www.interfax-russia.ru/siberia/exclusives/glava-naukograda-kolcovo-nikolay-krasnikov-my-nauchnyy-gorodok-so-specialnoy-missiey