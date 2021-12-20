Главгосэкспертиза одобрила проект синхротрона СКИФ

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение Центральному проектно-технологическому институту (АО "ЦПТИ", входит в Топливную компанию "ТВЭЛ" ГК "Росатом") на проектную документацию и результаты инженерных изысканий по Центру коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов" (ЦКП "СКИФ"), сообщает пресс-служба ЦКП.

"Получение АО "ЦПТИ" положительного заключения Главгосэкспертизы позволит приступить к следующим шагам реализации проекта СКИФ - созданию рабочей документации и началу основных строительно-монтажных работ на объекте капитального строительства", - говорится в сообщении.

Заказчиком и застройщиком проекта является Институт катализа имени Борескова Сибирского отделения РАН.

По условиям госконтракта АО "ЦПТИ" разработало проектную документацию на 27 зданий и сооружений ЦКП "СКИФ" общей площадью 86,8 тыс. кв. м и строительным объемом 647 тыс. куб. м, включая основные здания ускорительно-накопительного комплекса – здание инжектора, накопителя и экспериментальные станции. В рамках проекта ЦПТИ разработал цифровую информационную модель (BIM-модель).

"Параллельно со строительной частью проекта идет изготовление оборудования ускорительного комплекса в Институте ядерной физики СО РАН. Кроме того, во взаимодействии с ведущими российскими и международными экспертами мы формируем программу научных исследований на СКИФ. Еще одно важное направление – сотрудничество с вузами, которые готовят специалистов как в области ускорительной техники, так и пользователей синхротронного излучения. К моменту, когда будет построен СКИФ, мы должны быть полностью готовы к монтажным и пуско-наладочным работам, а также подготовить квалифицированные кадры", - подчеркнул директор ЦКП "СКИФ" Евгений Левичев.

Строительство синхротрона СКИФ началось в окрестностях наукограда Кольцово в Новосибирской области, недалеко от ГНЦ "Вектор", 25 августа.

В состав ЦКП "СКИФ" войдут 30 экспериментальных станций, 14 из которых будут использовать излучение вставных устройств (размещаемых в прямолинейных участках основного кольца длиной 4-6 метров), а 16 – будут размещаться на пучках из поворотных магнитов.

Предполагается, что синхротрон и одна станция будут запущены до 30 декабря 2023 года, еще через год должны быть запущены шесть станций первой очереди в базовом функционале. Определен круг задач, которые будут решаться на первых шести рабочих станциях, построенных на СКИФ в рамках первой очереди. Это расшифровка структуры биополимеров, механизмы функционирования живых организмов, передача наследственной информации, механизм действия лекарственных препаратов, создание новых материалов, исследование быстротекущих процессов и т.д.

СКИФ будет расположен недалеко от ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор" в наукограде Кольцово под Новосибирском. Согласно постановлению правительства РФ, на строительство ЦКП СКИФ выделяется 37,1 млрд рублей. Деньги будут поступать в течение пяти лет. СКИФ станет первым в мире источником синхротронного излучения поколения 4+ с энергией 3 ГэВ.