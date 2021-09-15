РКН потребовал от "Вымпелкома" информации о масштабной утечке данных абонентов

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) запросил у компании "Вымпелком" (бренд "Билайн") информацию об утечке персональных данных 2 млн абонентов проводного широкополосного интернета, в случае подтверждения вины компании в инциденте ей грозит штраф до 100 тыс. рублей.

"По факту утечки персональных данных (ПД) клиентов сотового оператора "Билайн" Роскомнадзор направил соответствующий запрос в компанию "ВымпелКом" с требованием предоставить детальную информацию об инциденте. В случае подтверждения факта невыполнения компанией "ВымпелКом" обязанностей по соблюдению сохранности персональных данных, компании грозит наказание в виде административного штрафа до 100 тыс. рублей (ст. 13.11 КоАП РФ)", - сообщили "Интерфаксу" в РКН.

В ведомстве добавили, что граждане, пострадавшие от компрометации персональных данных, имеют право требовать от виновного лица соразмерной компенсации как в досудебном, так и в судебном порядке.

"Интерфакс" пока не располагает комментариями представителей "Вымпелкома" по поводу этой информации.

Газета "Коммерсантъ" в среду со ссылкой на экспертов по кибербезопасности сообщила, что персональные данные почти 2 млн из 2,86 млн абонентов проводного широкополосного интернета "Вымпелкома" были в свободном доступе с 27 августа по 13 сентября. "По объему инцидент может стать одной из крупнейших утечек персональных данных в этом году. В "Вымпелкоме" проводят расследование и заверяют, что все данные уже под защитой и клиентам ничего не угрожает. На продажу на теневых форумах база пока не выложена, но, по мнению экспертов, "ее скачали не один раз", - пишет издание.