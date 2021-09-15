"Билайн" назвал ложью слова Саакашвили о передаче грузинской партии данных абонентов

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили Фото: Maxym Marusenko/NurPhoto via Getty Images

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - В компании "Вион Грузия" (бренд "Билайн") опровергают заявление экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о том, что сотовый оператор передал данные абонентов одной из грузинских политических партий.

Как сказано в распространенном в среду заявлении, частная компания "Билайн", как член международной группы (VEON), дистанцируется от всякой политической активности.

В компании заверили, что данные абонентов хранятся в соответствии со строгими стандартами. "Безопасное хранение связанной с абонентами информации, кроме существующих в компании норм, также обеспечивает внедренная в "Билайн" ведущая технология, которая полностью соответствует как местному законодательству, так и существующим международным требованиям защиты данных", - говорится в заявлении.

В этой связи в компании назвали "полной ложью" заявление о том, что "Билайн" якобы передает данные абонентов какой-либо политической партии или любому другому субъекту.

В среду Саакашвили написал в соцсетях, что "российская компания "Билайн" из своего грузинского филиала передала весь список абонентов партии экс-премьера страны Георгия Гахарии "За Грузию"".

"Эта компания на сегодняшний день полностью контролируется российским ФСБ", - добавил Саакашвили.

"Вион Грузия" входит в состав международной группы VEON, головной офис которой находится в Амстердаме. Акции VEON размещены на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). VEON предоставляет основные телекоммуникационные и цифровые услуги 212 млн потребителей в девяти странах мира.