Рогозин объявил, что российская лунная сверхтяжелая ракета будет многоразовой

Дмитрий Рогозин Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Метановые двигатели, разрабатываемые в настоящее время для сверхтяжелой лунной ракеты, позволят многократно использовать ступени носителя, заявил глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.

"Мы надеемся их получить (двигатели - ИФ) к 2024-2025 году", - сказал он журналистам.

Рогозин подчеркнул, что ракета сверхтяжелого класса будет гораздо дороже ракеты среднего класса.

"Ракета сверхтяжелого класса будет стоить колоссальных денег, сама программа будет чрезвычайно дорогой. Если уж мы создаем такую ракету на 20-30 лет вперед, то надо ее делать не из того, что было, (...) надо максимально использовать эту работу для того, чтобы внедрить самые новейшие технологии", - сообщил глава "Роскосмоса".

Рогозин также заявил, что работа по созданию лунной ракеты сверхтяжелого класса "Енисей", о приостановке которой сообщалось ранее, никогда не прекращалась.

10 февраля глава Ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" Дмитрий Баранов сообщил, что разработка ракеты "Енисей", которую создавали для лунной программы, приостановлена, проектировщики ожидают решения по изменению облика.

15 февраля Рогозин сообщил, что новая концепция сверхтяжелой лунной ракеты "Енисей" будет представлена в течение трех-четырех месяцев.

Ранее планировалось для этих целей задействовать ракету-носитель сверхтяжелого класса "Енисей", для запусков которой на космодроме Восточный планируется соорудить отдельный стартовый комплекс.

Создание первых модулей перспективной российской сверхтяжелой ракеты-носителя "Енисей" началось в России весной 2020 года.