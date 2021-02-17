В РКЦ "Прогресс" допустили перенос первого запуска лунной ракеты "Енисей"

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Первый пуск разрабатываемой сверхтяжелой лунной ракеты "Енисей" может состояться в 2028-2030 годах, сообщил глава Ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" Дмитрий Баранов.

Как рассказал Баранов в интервью "Российской газете", эта работа требует не только времени, но и финансирования.

Ранее сообщалось, что начало летно-конструкторских испытаний российской сверхтяжелой ракеты назначено на 2028 год.

10 февраля Баранов сообщил, что разработка ракеты сверхтяжелого класса "Енисей", которую создавали для лунной программы, приостановлена, проектировщики ожидают решения по изменению облика.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин на днях сообщил, что новая концепция сверхтяжелой лунной ракеты "Енисей" будет представлена в течение трех-четырех месяцев.

Знаете, что это? Это части конструкции универсальных ракетных модулей нашей новой ракеты сверхтяжёлого класса "Енисей") pic.twitter.com/dyJRzEvVDP — РОГОЗИН (@Rogozin) March 18, 2020

Ранее сообщалось, что Совет по космосу РАН после доклада гендиректора "Роскосмоса" рекомендовал отложить создание предназначенной для полетов к Луне ракеты-носителя сверхтяжелого класса на неопределенный срок.

Как отмечалось в документе, после докладов Рогозина и замгенконструктора по общему проектированию АО "НПО Лавочкина" Ивана Москатиньева Совет рекомендовал руководству РАН и "Роскосмоса" "обратиться к президенту с предложением скорректировать государственную космическую программу до 2030 года "в части переноса срока создания космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса на более поздний срок".

Планировалось для этих целей задействовать ракету-носитель сверхтяжелого класса "Енисей", для запусков которой на космодроме Восточный планируется соорудить отдельный стартовый комплекс.

Создание первых модулей перспективной российской сверхтяжелой ракеты-носителя "Енисей" началось в России весной 2020 года.