Задержанного за убийство девочки в Орловской области подозревали в изнасиловании

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Жителя Орловской области, подозреваемого в убийстве девятилетней девочки, уже задерживали по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, 61-летний мужчина сейчас находится под стражей.

Ученица третьего класса ушла из дома в селе Козарь (Залегощенский район Орловской области) 18 июня и пропала. По факту исчезновения ребенка возбудили уголовное дело. За информацию о пропавшей девочке было объявлено вознаграждение в размере 500 тыс. рублей.

15 сентября Следственное управление СК РФ по Орловской области сообщило, что тело 9-летней девочки найдено в подвале многоквартирного дома.