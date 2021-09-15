Пропавшая летом в Орловской области школьница была убита

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Найдено тело девятилетней девочки, пропавшей в Залегощенском районе Орловской области в июне текущего года, сообщает следственное управление СКР по региону в среду.

Подозреваемый в убийстве ребенка местный житель задержан.

Тело ребенка, в одежде, позволившей его идентифицировать, было обнаружено в подвале одного из многоквартирных домов - в схроне.

Ученица третьего класса ушла из дома в селе Козарь 18 июня и пропала. К ее поискам были привлечены кинологи, в том числе из соседних регионов, волонтеры, неравнодушные граждане, представители народных дружин и казачества, общественных организаций.

По факту исчезновения ребенка возбудили уголовное дело. За информацию о пропавшей девочке было объявлено вознаграждение в размере 500 тыс. рублей.