Экс-гендиректор "МРСК Северо-Запада" осужден на 12 лет за взяточничество

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Сыктывкарский городской суд в Коми вынес приговор экс-гендиректору ПАО "МРСК Северо-Запада" Александру Летягину и его подчиненным по делу о получении взяток на общую сумму более 74 млн рублей, в четверг сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Летягин признан виновным в получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном и особо крупном размере, его приговорили к 12 годам колонии со штрафом в 50 млн рублей и лишением на три года права заниматься определенной деятельностью. Приговор в законную силу пока не вступил.

Его подчиненных осудили за те же преступления и посредничество в них. Им назначили от 5 до 9 лет колонии со штрафами на общую сумму 41 млн рублей.

В суде установлено, что в 2014-2018 годах Летягин вместе со своими заместителями и двумя руководителями филиала "Комиэнерго" регулярно получали деньгами взятки от сотрудников коммерческих организаций. За это фигуранты дела обеспечивали беспрепятственную приемку и оплату работ по договорам подряда, заключенным между организациями и "МРСК Северо-Запада". Общий размер взяток превысил 74 млн рублей, уточняют в пресс-службе.

Как сообщалось, Сыктывкарский городской суд 15 мая 2018 года арестовал гендиректора ПАО "МРСК Северо-Запада" Летягина по обвинению в коммерческом подкупе. По данным источника, это было связано с уголовным делом в отношении руководства филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" - "Комиэнерго".

Летягина, его экс-заместителя Павла Ширяева, экс-советника в управлении делами Лазуткина, а также бывшего директора филиала "Комиэнерго" Драйдта, его экс-заместителей Сесюка и Вылегжанина обвиняли в получении взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном и особо крупном размерах.

Кроме того, Летягина обвинили в легализации денег в крупном размере с использованием служебного положения (п."б" ч.3 ст.174.1 УК РФ). Вылегжанину и Лазуткину были предъявлены обвинения в посредничестве во взяточничестве, совершенном с использованием служебного положения, в крупном и особо крупном размерах (ч.3,4 ст.291.1 УК РФ).

Расследование дела завершили в апреле 2019 года, но прокуратура Коми летом вернула материалы следователям для устранения выявленных недостатков. После этого обвинительное заключение было утверждено, в октябре дело направили в суд. Рассмотрение дела дважды приостанавливали для проведения экспертизы.

В связи с заключением досудебного соглашения материалы в отношении Ширяева, обвиняемого в получении взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном и особо крупном размерах, выделили в отдельное производство. Он признал вину и активно содействовал расследованию. В сентябре суд приговорил его к шести годам колонии общего режима со штрафом в 30 млн рублей. В ноябре Верховный суд Коми на полгода уменьшил Ширяеву срок лишения свободы.