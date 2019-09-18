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Экс-замглавы "МРСК Северо-Запада" получил шесть лет по делу о взятке в 70 млн руб.

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - В Сыктывкаре осужден бывший заместитель руководителя ПАО "МРСК Северо-Запада" Павел Ширяев.

Суд признал его виновным в получении взяток и назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 30 млн рублей. Кроме этого, Ширяев на три года лишен права работать в органах местного самоуправления и на госслужбе.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Как сообщалось, Сыктывкарский городской суд 15 мая 2018 года арестовал гендиректора ПАО "МРСК Северо-Запада" Александра Летягина по обвинению в коммерческом подкупе. Источник в отрасли сообщал "Интерфаксу", что задержание Летягина связано с уголовным делом в отношении руководства филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" - "Комиэнерго".

Летягина, его экс-заместителя Ширяева, экс-советника в управлении делами Владимира Лазуткина, а также бывшего директора филиала "Комиэнерго" Валерия Драйдта, его экс-заместителей Евгения Сесюка и Дмитрия Вылегжанина обвиняют в получении взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном и особо крупном размерах.

Кроме того, Летягин обвиняется в легализации (отмывании) денежных средств в крупном размере с использованием служебного положения. Вылегжанину и Лазуткину предъявлены обвинения в посредничестве во взяточничестве, совершенном с использованием служебного положения, в крупном и особо крупном размерах.

По данным следствия, в 2014-2018 годах Летягин и Ширяев при посредничестве Вылегжанина и Лазуткина, а с августа 2017 года также Драйдт и Сесюк получили от представителей коммерческих организаций "откаты" на общую сумму более 70 млн рублей. Деньги были получены за содействие, беспрепятственную приемку и оплату работ по договорам подряда, заключенным между организациями и "МРСК Северо-Запада". Часть полученных преступным путем денежных средств Летягин легализовал.

Расследование дела завершили в апреле 2019 года, но прокуратура Коми не утвердила обвинительное заключение и летом вернула материалы следователям для устранения выявленных недостатков.

Летягин не признает вину в совершенных преступлениях, содержится под стражей. Все остальные фигуранты, которые частично или полностью признают вину по предъявленному обвинению, находятся под домашним арестом.

В связи с заключением досудебного соглашения материалы в отношении Ширяева, обвиняемого в получении взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном и особо крупном размерах, выделили в отдельное производство. Фигурант признал вину по предъявленному обвинению и активно содействовал проведению расследования. Гособвинение запросило для подсудимого наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 40 млн рублей.

МРСК Северо-Запада Сыктывкар Павел Ширяев

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