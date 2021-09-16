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30 лет назад: хроника последних дней СССР

Попавшего под санкции РФ члена миссии ПАСЕ пустят в страну для наблюдения за выборами

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Член французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Жак Мэр, находящийся под санкциями РФ, сможет въехать в Россию в составе оценочной миссии ПАСЕ для наблюдения за выборами в Госдуму, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Жаку Мэру действительно запрещён въезд в РФ, но принято политическое решение предоставить ему возможность принять участие в наблюдении за выборами в Госдуму в составе оценочной миссии ПАСЕ", - сообщил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Мэр был специальным докладчиком ПАСЕ по ситуации с Алексеем Навальным.

Россия ПАСЕ Жак Мэр

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