РФ внесла в черный список главу Европарламента и еще 7 граждан ЕС

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Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Россия закрывает въезд в страну для восьми граждан стран-членов ЕС и представителей официальных структур Евросоюза, заявили в пятницу в МИД РФ.

МИД РФ заявляет, что идет на эту меру в ответ на введенные 2 и 22 марта Советом ЕС ограничительные меры в отношении шести российских граждан. При принятии этого решения МИД ссылается на Федеральный Закон "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ.

В список лиц, которым закрыт въезд в РФ, вошли:

- председатель Европейского парламента Давид Мария Сассоли;

- заместитель председателя Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова;

- председатель Национального совета Латвийской Республики по электронным СМИ Иварс Аболиньш;

- директор Центра государственного языка Латвийской Республики Марис Балтиньш;

- член французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Жак Мэр (спецдокладчик ПАСЕ по вопросу о предполагаемом отравлении российского оппозиционера Алексея Навального);

- руководитель прокуратуры Берлина Йорг Раупах;

- глава Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Королевства Швеция Оса Скотт (в интервью изданию Der Spiegel в сентябре минувшего года Оса Скотт заявляла, что результаты анализов Навального указывают на отравление нейротоксином из группы веществ "Новичок");

- глава Языкового департамента Эстонской Республики Ильмар Томуск.

В МИД РФ подчеркнули, что продолжение ЕС политики нелегитимных односторонних ограничительных мер в отношении российских граждан и организаций идет вразрез с Уставом ООН и основополагающими нормами международного права.

"Сопровождается сознательно разгоняемой в западных СМИ антироссийской истерией. Не подкрепляется доказательствами. Все наши предложения по решению любых возникающих между Россией и ЕС проблемных вопросов в режиме прямого профессионального диалога последовательно игнорируются или отвергаются", - заявили на Смоленской площади.

"Подобные действия Евросоюза не оставляют сомнений, что их истинная цель – любой ценой сдержать развитие нашей страны. Навязать свою однобокую концепцию "миропорядка, основанного на правилах", подрывающую международное право. Бросить неприкрытый вызов самостоятельности российской внешней и внутренней политики", - говорится в сообщении МИД.

"Делается это открыто и преднамеренно. И, разумеется, с ведома и при поощрении США, не скрывающих заинтересованности в повторном превращении Европы в арену острой геополитической конфронтации", - добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.