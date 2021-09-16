Путин принял приглашение на зимнюю Олимпиаду-2022 в Пекине

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин принял приглашение председателя КНР Си Цзиньпина посетить зимнюю Олимпиаду в Пекине в феврале 2022 года, объявил в Душанбе глава МИД России Сергей Лавров. Его цитирует пресс-служба министерства.

Он уточнил, что приглашение было сделано 28 июня 2021 года, когда два лидера согласовали совместное заявление в связи с 20-летием Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между двумя странами.

В Москве рассчитывают, что саммит можно будет провести в очном режиме, "а китайские и российские спортсмены вновь докажут свои самые высокие спортивные и человеческие качества", добавил министр.

Лавров в Душанбе проводит встречу с главой МИД КНР Ван И перед предстоящим саммитом ШОС и ОДКБ.

В Душанбе Путин не поедет, поскольку он был вынужден уйти на самоизоляцию из-за случаев COVID-19 в его окружении.