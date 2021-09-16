Путин по видеосвязи примет участие в саммите ОДКБ, на котором обсудят Афганистан

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции примет участие в саммите ОДКБ, который пройдет в Душанбе.

Планируется, что главы государств в ходе саммита обменяются мнениями об актуальных проблемах международной и региональной безопасности, обсудят основные итоги деятельности организации в межсессионный период, а также заслушают доклад о приоритетах развития в период предстоящего председательства в ОДКБ Армении.

Ранее МИД Таджикистана сообщал о планах обсуждения в ходе саммита ситуации в Афганистане.

Путин, который ранее должен был отправиться с визитом в Таджикистан, чтобы лично принять участие в саммите, за два дня до его проведения заявил, что вынужден сделать это при помощи видеосвязи.

"Владимир Путин сообщил, что в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусом в его окружении он должен в течение определенного периода времени соблюдать режим самоизоляции. С учетом этого президент России примет участие в запланированных на этой неделе в Душанбе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества и совместном заседании глав государств-членов ОДКБ и ШОС в режиме видеоконференцсвязи", - сообщили ранее в пресс-службе Кремля.

Позднее президент и сам прокомментировал свое решение.

"В моем самом близком окружении несколько человек заболели. И один из этих сотрудников - это человек, который работает со мной в непосредственной близости - он был вакцинирован, у него титры упали, и он ревакцинировался, судя по всему, поздновато, через три дня после вакцинации заболел. Я накануне общался с ним целый день", - рассказал президент.

При этом Путин на самоизоляции чувствует себя прекрасно и абсолютно здоров, заявил накануне Песков.

"Делают необходимые тесты. Специалисты-врачи делают всё, что необходимо в этой ситуации. Но это никоим образом не приводит к сужению круга общения (в удаленном формате) и к замедлению темпа его рабочего графика. То есть по сути это (самоизоляция - ИФ) ничего не меняет", - сказал пресс-секретарь президента.

Планируется, что саммит ШОС, в котором президент РФ также примет участие в формате видеоконференции, пройдет 17 сентября.