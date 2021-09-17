Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Вторые сутки ищут преступника, убившего семью и напавшего на отдел МВД под Воронежем

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Подозреваемого в нападении на отдел МВД в городе Лиски Воронежской области и убийстве семьи из трех человек продолжают разыскивать, сообщил в пятницу "Интерфаксу" представитель регионального ГУ МВД России.

"Поиски продолжаются, устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений", - сказал собеседник агентства.

В РоссииНеизвестный ранил полицейского в воронежском отделе полиции и скрылсяЧитать подробнее

Ранее в СКР сообщили, что в четверг мужчина убил знакомую семью на почве бытового конфликта, а затем приехал к зданию отдела МВД по Лискинскому району и при помощи взрывного устройства подорвал входную дверь. В результате взрыва сотрудник взвода патрульно-постовой службы 1995 года рождения получил осколочное ранение ноги, не представляющее угрозы для жизни.

После подрыва, по данным СКР, мужчина уехал на автомобиле "Нива" в направлении города Острогожска Воронежской области.

Возбуждено уголовное дело по фактам убийства и посягательства на жизнь полицейских с применением взрывного устройства.

Воронежская область Лиски

Новости по теме

Новости

Минтранс предложил не пускать водителей-должников на платные трассы

Минтранс предложил не пускать водителей-должников на платные трассы

Четверо участников побега из ИВС в Истре получили сроки за грабежи

Минсельхоз не увидел существенного роста цен на птицу и яйца в РФ

Минсельхоз не увидел существенного роста цен на птицу и яйца в РФ

Источник узнал о подготовке визита в Москву Виктории Нуланд

"Умное голосование" удалено из Google Play и App Store

Новогодние каникулы в 2022 году у россиян пройдут с 1 по 9 января

Новогодние каникулы в 2022 году у россиян пройдут с 1 по 9 января

Иностранных вакцин от гриппа в этом году в России не будет

Что случилось этой ночью: пятница, 17 сентября

В России началось трехдневное голосование на выборах в Госдуму

В России началось трехдневное голосование на выборах в Госдуму

Новая встреча Белоусова с металлургами по налогам намечена на субботу

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');