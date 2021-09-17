Вторые сутки ищут преступника, убившего семью и напавшего на отдел МВД под Воронежем

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Подозреваемого в нападении на отдел МВД в городе Лиски Воронежской области и убийстве семьи из трех человек продолжают разыскивать, сообщил в пятницу "Интерфаксу" представитель регионального ГУ МВД России.

"Поиски продолжаются, устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений", - сказал собеседник агентства.

Ранее в СКР сообщили, что в четверг мужчина убил знакомую семью на почве бытового конфликта, а затем приехал к зданию отдела МВД по Лискинскому району и при помощи взрывного устройства подорвал входную дверь. В результате взрыва сотрудник взвода патрульно-постовой службы 1995 года рождения получил осколочное ранение ноги, не представляющее угрозы для жизни.

После подрыва, по данным СКР, мужчина уехал на автомобиле "Нива" в направлении города Острогожска Воронежской области.

Возбуждено уголовное дело по фактам убийства и посягательства на жизнь полицейских с применением взрывного устройства.