Возбуждено дело об убийстве семьи и нападении на отдел полиции под Воронежем

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Подозреваемый в нападении на отдел полиции под Воронежем причастен к убийству семьи, сообщает в четверг сайт следственного комитета (СК).

Возбуждено уголовное дело "по фактам убийства семьи и посягательства на жизнь сотрудников органов внутренних дел с применением взрывного устройства" (п."а", "в" ч.2 ст. 105, ст. 222, ст. 317, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ).

По данным следствия, мужчина, совершил убийство знакомой семьи на почве бытового конфликта. После этого он направился к зданию отдела МВД по Лискинскому району Воронежской области и подорвал входную дверь. По предварительным данным, один из полицейских получил осколочное ранение голени правой ноги.

Злоумышленник сел в автомобиль "Нива" и уехал с места преступления в направлении города Острогожск.

Дело передано в центральный аппарат следственного комитета.

В ведомстве не уточнили имени разыскиваемого, между тем, по данным СМИ, это 34-летний работник частного охранного предприятия Владимир Страхов.